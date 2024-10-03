Российские военные обнаружили боеприпасы ВСУ на пути миссии МАГАТЭ

Российские саперы обнаружили обломки иностранных FPV-дронов и неразорвавшиеся боеприпасы вдоль дороги, по которой прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

Несмотря на находки, наши военные обеспечили безопасный переход четырех иностранных представителей, сообщили в Минобороны. На маршруте движения был объявлен режим прекращения огня, который соблюдали обе стороны. Это была 23-я ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии.

Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с сентября 2022 года, после первого визита на станцию гендиректора агентства Рафаэля Гросси. С начала спецоперации Москва и Киев обвиняли друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. МАГАТЭ предлагало создать вокруг станции зону безопасности, но прийти к согласию стороны так и не смогли.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.