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Путин пригласил премьер-министра Индии в Россию

Российский лидер планирует обсудить с Моди все вопросы текущего характера и перспективы развития российско-индийских отношений.
Ирина Егорова 2023-12-27 21:06:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Владимир Путин  пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди посетить Россию. Об этом он заявил министру иностранных дел Индии Субраманьяму Джайшанкару во время встречи в Кремле, отметив, что «был бы рад визиту премьера».

«Сможем обсудить все вопросы текущего характера, поговорить о перспективах развития российско-индийских отношений. У нас очень большой объем работы», - подчеркнул  Путин.

Глава индийского МИД ответил, что премьер Индии желает посетить Россию в следующем году. Собеседники договорились выбрать удобную для обеих сторон дату в политическом календаре. Также глава внешнеполитического ведомства передал Путину личный привет от Моди и письмо, в котором премьер описывает свои мысли на счет отношений между странами.

Владимир Путин выразил надежду на сохранение дружеских связей между Россией и Индией и народами при любом раскладе политических и добавил, что российско-индийские отношения развиваются поступательно, несмотря на все внешние сложности.

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