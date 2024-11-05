Экипаж Ка-52М уничтожил украинских боевиков в Курской области

Минобороны России сообщает об уничтожении живой силы и бронетехники неприятеля. Это сделал российский экипаж армейской авиации, действовавший в составе смешанной тактической группы.

Российское оборонное ведомство уточнило, что летчики применили авиационные ракеты, целясь по координатам, предоставленным авианаводчиком.

Применив вооружение, летчики совершили противоракетный маневр на предельно малой высоте. Они отстрелили тепловые ловушки, чтобы вертолет не поразили ракеты ПЗРК противника.

Уничтожение цели подтвердил передовой авиационный наводчик.

Ранее сообщалось, что удар Су-34 по целям в Курской области сделал на один опорный пункт ВСУ меньше.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.