МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Ка-52М уничтожил украинских боевиков в Курской области

Летчики действовали в составе смешанной тактической группы армейской авиации.
2024-11-05 16:04:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении живой силы и бронетехники неприятеля. Это сделал российский экипаж армейской авиации, действовавший в составе смешанной тактической группы. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что летчики применили авиационные ракеты, целясь по координатам, предоставленным авианаводчиком. 

Применив вооружение, летчики совершили противоракетный маневр на предельно малой высоте. Они отстрелили тепловые ловушки, чтобы вертолет не поразили ракеты ПЗРК противника. 

Уничтожение цели подтвердил передовой авиационный наводчик. 

Ранее сообщалось, что удар Су-34 по целям в Курской области сделал на один опорный пункт ВСУ меньше.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #Курская область #Ка-52М #армейская авиация #приграничье
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 