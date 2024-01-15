Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что бывшая директор ЦРУ Джина Хаспел преднамеренно препятствовала расследованию причин пандемии COVID-19.

В ходе брифинга, посвященном военно-биологической деятельности США, он назвал тех, кто был причастен к распространению коронавируса, а также рассказал о финансовой заинтересованности в продаже вакцин низкого качества среди представителей фармкомпаний «Пфайзер» и «Модерна».

«В их числе бывший директор ЦРУ Джина Хаспел, министр здравоохранения США Алекс Азар и советник Белого дома Энтони Фаучи, которые преднамеренно препятствовали расследованию причин пандемии COVID-19», - сказал начальник войск РХБЗ.

Кириллов добавил, что полная информация передана в военно-следственные органы. Начальник войск РХБЗ рассказал о привлечении средств организаций, подконтрольных руководству демократической партии США для военно-биологических исследований.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.