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МО РФ заявило, что экс-директор ЦРУ препятствовала расследованию причин COVID-19

Игорь Кириллов заявил, что раскрытые роли американских чиновников и бизнесменов - лишь часть военно-биологического досье, которое уже передано в военно-следственные органы для правовой оценки.
2024-01-15 15:53:01
© Фото: Eduardo Parra, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: Минобороны России

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что бывшая директор ЦРУ Джина Хаспел преднамеренно препятствовала расследованию причин пандемии COVID-19.

В ходе брифинга, посвященном военно-биологической деятельности США, он назвал тех, кто был причастен к распространению коронавируса, а также рассказал о финансовой заинтересованности в продаже вакцин низкого качества среди представителей фармкомпаний «Пфайзер» и «Модерна».

«В их числе бывший директор ЦРУ Джина Хаспел, министр здравоохранения США Алекс Азар и советник Белого дома Энтони Фаучи, которые преднамеренно препятствовали расследованию причин пандемии COVID-19», - сказал начальник войск РХБЗ.

Кириллов добавил, что полная информация передана в военно-следственные органы. Начальник войск РХБЗ рассказал о привлечении средств организаций, подконтрольных руководству демократической партии США для военно-биологических исследований.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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