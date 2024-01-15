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МО РФ: работа биологов США с оспой способна спровоцировать мировую эпидемию

Игорь Кириллов заявил, что Соединенные Штаты демонстрируют пренебрежение к международным нормам биологической безопасности.
2024-01-15 15:51:01
© Фото: Carlos LujÃ, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: Минобороны России

Работа американских военных биологов с вирусом оспы может спровоцировать эпидемию мировых масштабов. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Особую опасность подобные исследования представляют на фоне утраты у человечества популяционного иммунитета к ортопоксвирусам. Из-за этого большая часть населения планеты стала восприимчива к натуральной оспе.

Несмотря на этот факт, а также запрет Всемирной ассамблеи здравоохранения, сотрудники НИИ инфекционных болезней армии США провели аэробиологические эксперименты с использованием двух штаммов вируса натуральной оспы. В распоряжении Министерства обороны России имеются документальные подтверждения проведения данных опытов. Кириллов добавил, что администрация США демонстрирует свое пренебрежительное отношение к международным нормам биологической безопасности, проводя подобные эксперименты.

Также Кириллов заявил, что военные биологи США работают над формированием искусственно управляемых эпидемий. При этом данную деятельность не контролируют в рамках КБТО или ООН.

 

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

 

 

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