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Россиянка рассказала, как вся ее семья заразилась Коксаки в Турции

Сначала вирус подхватили дети - у дочери появились высыпания, а у сына сильно поднялась температура. После возвращения в Россию симптомы начали проявляться также у мужа и у матери Майи.
Анастасия Бобылева 2024-11-04 18:30:47
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Россиянка Майа Пенкина, чья семья заразилась вирусом Коксаки в Турции, рассказала о своем отпуске. На отдых она поехала с мужем, детьми и своими родителями. Дети первыми подхватили вирус.

«У младшей дочки появилась сыпь на спине. Через 2-3 дня появилась температура 38,5 и стали проявляться высыпания уже по всему телу», - поделилась Майа.

У ее шестилетнего сына, который тоже заразился, на шестой или седьмой день отдыха температура поднялась до 38 градусов. Затем, за день до отъезда, его температура достигла отметки в 40,3 градуса. Оказать медицинскую помощь туристам не смогли, и помогать ребенку им пришлось самостоятельно.

«Мы обратились в страховую компанию, нам не смогли помочь в то же время, когда мы обратились, потому что это была ночь, 4 часа, нам сказали, что клиника нас может принять только в 9 утра в Белеке либо через два часа в Анталье, но ехать туда два часа. Температуру мы сбивали сами», - рассказала россиянка.

Уже после приезда в Россию у мальчика появились высыпания. Также по возвращении домой заболела мама Майи - симптомами также были высокая температура и высыпания, и  муж. Россиянка призналась, что из-за болезни получить удовольствие от отпуска не получилось.

Ранее врач-педиатр Рабият Зайниддинова перечислила симптомы заражения вирусом Коксаки. Она  рассказала, что взрослые зачастую переносят заболевание тяжелее, чем дети. У них часто появляется осложнение, когда кожа с рук и ног слезает, а также могут слоиться и отходить ногти.

#Турция #Вирус #наш эксклюзив #коксаки
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