В Исландии поток лавы приблизился к домам после извержения вулкана

На исландском полуострове Рейкьянес, который расположен на юго-западе страны, произошло извержение вулкана, после чего к жилым домам стал приближаться поток лавы.

Извержение началось к северу от города Гриндавик, который находится в 39 километрах от столицы Исландии - Рейкьявика, передает RT сообщение телекомпании RÚV.

Отмечается, что прошлой ночью из города эвакуировали всех жителей. Гриндавик остался частично обесточенным. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Последний раз извержение вулкана в Исландии произошло в декабре прошлого года. Вулкан Фаградальсфьядль считался спящим на протяжении шести тысяч лет, его извержению предшествовало землетрясение магнитудой 4,2.