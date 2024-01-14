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В Исландии поток лавы приблизился к домам после извержения вулкана

Извержение началось к северу от Гриндавика, расположенного в 39 км от исландской столицы.
Максим Крюков 2024-01-14 15:47:01
© Фото: LIVEFROMICELAND. IS © Видео: ТРК «Звезда»

На исландском полуострове Рейкьянес, который расположен на юго-западе страны, произошло извержение вулкана, после чего к жилым домам стал приближаться поток лавы.

Извержение началось к северу от города Гриндавик, который находится в 39 километрах от столицы Исландии - Рейкьявика, передает RT сообщение телекомпании RÚV.

Отмечается, что прошлой ночью из города эвакуировали всех жителей. Гриндавик остался частично обесточенным. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Последний раз извержение вулкана в Исландии произошло в декабре прошлого года. Вулкан Фаградальсфьядль считался спящим на протяжении шести тысяч лет, его извержению предшествовало землетрясение магнитудой 4,2.

#Исландия #Извержение вулкана #жилые дома #Лава #Рейкьянес
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