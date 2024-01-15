Эксперт Леткова: детей на уроках труда могут привлечь к общественным инициативам

На обязательных с 1 сентября 2024 года уроках труда в школах могут начать привлекать к общественно-полезным работам, предположила в беседе со «Звездой» председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

«Уроки труда вернутся. Наверное, еще будет привлечение к какой-то общественно-полезной деятельности с согласия родителей. Какие-то планы вот такие должны появиться», - сказала Леткова.

Она отметила, что в последние годы уроки труда существовали как уроки технологии, но при этом каждая школа в каждом регионе реализовывала это по-разному.

«Сейчас речь идет о том, чтобы вернуть в школу именно труд. Этот вопрос вызывал много правовых споров, имеют ли школы право привлекать детей к какому-то труду или не имеют», - уточнила Леткова.

Эксперт добавила, что реализация закона в жизни остается все еще неизвестной и необходимо подождать.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об обязательных уроках труда в школах с 1 сентября 2024 года. Изменение коснется учащихся начальной и средней школы.

Ранее российский лидер подписал закон о запрете на использование мобильных телефонов на уроках в школах. Сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков в беседе со «Звездой» отметил, что гаджеты нервируют как учеников, так и педагогов.