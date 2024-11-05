ВСУ потеряли более 200 боевиков за сутки на Курском направлении

Неприятель потерял более 200 военнослужащих за сутки боевых действий на Курском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Кроме этого, сообщается, что ВСУ на этом направлении за это время потеряли пять единиц бронетехники - боевую машину пехоты и четыре другие боевые бронированные машины.

Также российские военнослужащие смогли уничтожить два украинских миномета и один автомобиль. Кроме этого, как отметили в российском оборонном ведомстве, два боевика сдались в плен.

Ранее сообщалось, что удар Су-34 в Курской области сделал на один опорный пункт ВСУ меньше.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.