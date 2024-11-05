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МО РФ: на Украине пропали 68 источников ионизирующего излучения

Источники ионизирующего излучения находились в Институте метрологии в населенном пункте Липцы Харьковской области.
2024-11-05 15:18:13
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Из Института метрологии в Липцах Харьковской области пропали 68 источников ионизирующего излучения. Об этом заявил на брифинге начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, ссылаясь на доклад секретаря Совета национальной безопасности Украины.

«Сообщается об утрате 68 источников ионизирующего излучения, в том числе высокоактивных, которые находились в Институте метрологии в населенном пункте Липцы Харьковской области», - сказал он.

Кириллов добавил, что утрата контроля за источниками ионизирующего излучения классифицируется как радиационная авария.

Также начальник войск РХБЗ обвинил украинскую сторону в попытке захвата Курской атомной электростанции. Как утверждает Игорь Кириллов, в доступе российского оборонного ведомства оказался доклад государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Кириллов процитировал документ.

Согласно докладу, в случае аварии на станции заражению подверглась бы территория РФ. Станция расположена в зоне, попадающей под действие южных ветров, которые транспортируют выбросы в первые 12 часов на север, то есть в сторону России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #кириллов #брифинг #СВО
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