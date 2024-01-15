МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Якутска

Транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.
Никита Черненко 2024-01-15 11:46:01
© Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Самолет Ту-204 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в якутском аэропорту Мирный. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура своем в Telegram-канале.

Отмечается, что в момент инцидента на борту находились три члена экипажа, никто не пострадал.

Воздушное судно принадлежит «Почте России», борт отбуксировали к месту стоянки.

«Якутская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности полетов, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в правоохранительных органах.

Ранее за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении выкатился самолет Як-42 в аэропорту Архангельска. Борт летел из аэродрома Амдерма-2 на Новой Земле, в результате инцидента никто не пострадал.

#в стране и мире #Самолет #Якутск #взлетно-посадочная полоса #выкатился #Аэропорт "Мирный"
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»