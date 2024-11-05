МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава Республики Коми Уйба объявил об отставке

Он заявил, что президент доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне.
Сергей Лебедев 2024-11-05 14:23:21
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости © Видео: Vladimir Uyba, Telegram

Глава Республики Коми Владимир Уйба заявил, что покидает свой пост. Об этом сегодня чиновник сообщил в своем Telegram-канале. По словам главы региона, российский президент Владимир Путин доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне.

«Сейчас наш президент доверил мне новый фронт работы на федеральном уровне. Для меня это новый вызов и огромная ответственность», - сказал Владимир Уйба.

Напомним, вчера Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов двух регионов - Тамбовской и Ростовской областей. Ими стали Евгений Первышов и Юрий Слюсарь соответственно.

Прежде российский президент принял отставку по собственному желанию Максима Егорова и Василия Голубева.

#Владимир Путин #Президент #Коми #владимир уйба
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 