Глава Республики Коми Уйба объявил об отставке

Глава Республики Коми Владимир Уйба заявил, что покидает свой пост. Об этом сегодня чиновник сообщил в своем Telegram-канале. По словам главы региона, российский президент Владимир Путин доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне.

«Сейчас наш президент доверил мне новый фронт работы на федеральном уровне. Для меня это новый вызов и огромная ответственность», - сказал Владимир Уйба.

Напомним, вчера Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов двух регионов - Тамбовской и Ростовской областей. Ими стали Евгений Первышов и Юрий Слюсарь соответственно.

Прежде российский президент принял отставку по собственному желанию Максима Егорова и Василия Голубева.