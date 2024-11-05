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В «Патриоте» завершился чемпионат РФ по армейской тактической стрельбе

В этом году организаторы добавили самое сложное упражнение - «действия штурмовой группы».
Александр Бирюков 2024-11-05 14:57:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В парке «Патриот» прошли соревнования по армейской тактической стрельбе. Все упражнения на чемпионате подготовлены с учетом опыта спецоперации.

«Каждое упражнение разработано на основании опыта боевых действий наших военнослужащих. Это бой в траншее, бой в здании, засада, а также самое на сегодняшний день сложное упражнение - "действия штурмовой группы"», - отметил главный судья чемпионата полковник Вячеслав Козловский.  

И это главное нововведение в этом году. При его выполнении без координации от командира не обойтись - он руководит бойцами по радиосвязи.

Корреспондент нашего телеканала отметил, что для того, чтобы попасть на чемпионат, участники со всей России проходили несколько этапов отборочных соревнований.

После церемонии закрытия победители и призеры получили ценные подарки - прицелы, тепловизоры и мотоциклы. Участники упорно боролись за призовые места на протяжении недели.

Номинации предусмотрены как для мужчин, так и для девушек. Кроме того, отметили лучших в тактической медицине и борьбе с беспилотниками. А в командном зачете победили военнослужащие ВКС России.

Победители планируют отдать призы бойцам, находящимся в зоне спецоперации, а в следующем году вновь принять участие в чемпионате, который станет еще масштабнее. В планах организаторов - провести международные соревнования по армейской тактической стрельбе.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #чемпионат #Патриот #армейская тактическая стрельба #Действия пехоты
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