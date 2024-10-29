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В «Патриоте» стартовали соревнования по армейской тактической стрельбе

Со всей страны собрались 28 команд. Они будут проходить испытания, подготовленные с учетом опыта специальной военной операции.
Алескандр Бирюков 2024-10-29 17:28:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В парке «Патриот» стартовали Всероссийские соревнования по армейской тактической стрельбе. Двадцать восемь команд со всей страны будут проходить испытания, подготовленные с учетом опыта спецоперации.

«Сегодня успешные действия штурмовиков наших группировок показывают, что направление развития огневой подготовки оказалось верным», - отметил начальник Главного управления боевой подготовки генерал-полковник Иван Бувальцев. 

Среди судей и наставников на чемпионате - участники специальной военной операции. Они делятся своим опытом и отвечают на вопросы бойцов. Когда-то они и сами занимались армейской тактической стрельбой.

«Года с 2018-го плотно занимался, сам стрелял в упражнениях, затем во время участия в СВО мы при подготовке к выполнению боевых задач внедряли эти навыки, которые мы здесь получили», - заявил Герой России гвардии майор Ярослав Якубов.

Один из видов соревнований - снайпинг. Ярослав Якубов обучает бойцов как на полигоне, так и в зоне проведения спецоперации - полученный опыт помогает внедрить новые упражнения.

Будущие офицеры из военных вузов России не отстают. Они принимают участие в упражнениях наравне с более опытными товарищами. У некоторых курсантов есть особенная мотивация.

«Свою победу мы хотим посвятить юбилею Военного университета, 5 ноября будет 105 лет со дня его основания. Это является нашей мотивацией для победы. Мы потратили очень много сил, терпения и времени. И эту победу мы вырвем зубами», - заявил курсант Егор. 

Девушки тоже участвуют. Несмотря на то что для них созданы отдельные номинации, правила и условия те же. 

Всю следующую неделю свыше 200 участников будут соревноваться в личном и командном зачете. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.                

#армия #Парк Патриот #Подмосковье #соревнования #армейская тактическая стрельба
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