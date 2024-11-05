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Трамп допустил возможность своего поражения на выборах

Политик отметил, что у него довольно существенное преимущество перед Харрис.
Сергей Лебедев 2024-11-05 13:55:29
© Фото: Guille Briceno, Keystone Press Agency, Global Look Press

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп допустил, что может проиграть на выборах. Об этом политик заявил в интервью телеканалу ABC.

«У меня довольно существенное преимущество, но можно сказать - да, что можно проиграть», - сказал Трамп.

Напомним, сегодня в Соединенных Штатах проходят выборы президента. От Республиканской партии за пост главы государства борется Дональд Трамп. От демократов выдвинута действующий вице-президент Камала Харрис.

Изначально от Демократической партии на выборы должен был пойти нынешний американский лидер Джо Байден. Но после провального выступления на дебатах в июне он решил выйти из гонки и поддержал выдвижение Камалы Харрис. 

Избранный президент вступит в должность 20 января 2025 года.

#в стране и мире #сша #Выборы #Дональд Трамп #Вашингтон #Президент #прогноз
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