Трамп допустил возможность своего поражения на выборах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп допустил, что может проиграть на выборах. Об этом политик заявил в интервью телеканалу ABC.

«У меня довольно существенное преимущество, но можно сказать - да, что можно проиграть», - сказал Трамп.

Напомним, сегодня в Соединенных Штатах проходят выборы президента. От Республиканской партии за пост главы государства борется Дональд Трамп. От демократов выдвинута действующий вице-президент Камала Харрис.

Изначально от Демократической партии на выборы должен был пойти нынешний американский лидер Джо Байден. Но после провального выступления на дебатах в июне он решил выйти из гонки и поддержал выдвижение Камалы Харрис.

Избранный президент вступит в должность 20 января 2025 года.