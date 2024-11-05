Не менее 37 человек погибли в Газе за сутки при авиаударах Израиля

Как минимум 37 палестинцев погибли в результате авиаударов ВВС Израиля по сектору Газа за минувшие сутки. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники.

Уточняется, что из этого числа 25 были убиты в северной части анклава. Информация по раненым не приводится.

Телеканал также сообщил, что власти Израиля в этот же день уведомили ООН о своем решении разорвать отношения с агентством по делам палестинских беженцев UNRWA.

Ранее сообщалось о гибели не менее десяти палестинцев в результате обстрелов сектора Газа со стороны ЦАХАЛ.

Напомним, что с 7 октября 2023 года - момента обострения палестино-израильского конфликта погибли 43 374 палестинца. Еще 102 261 человек получили ранения различной степени тяжести.