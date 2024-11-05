МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Air France приостановила полеты над Красным морем из-за объекта в небе

Экипаж самолета авиакомпании заметил светящийся объект в небе над Суданом.
Игнат Далакян 2024-11-05 01:37:54
© Фото: Malte Ossowski SVEN SIMON Globallookpress

Авиакомпания Air France приостановила полеты над Красным морем после того, как пилоты заметили в небе светящийся объект во время полета над Суданом. Об этом сообщило агентство France Press, ссылаясь на заявление компании.

«Air France подтверждает, что в качестве меры предосторожности компания решила приостановить полеты над районом Красного моря до дальнейшего уведомления», - цитирует сообщение агентства РИА Новости.

В заявлении говорится, что такое решение последовало после того, как экипаж самолета заметил светящийся объект на большой высоте над Суданом.

В компании отметили, что был изменен маршрут некоторых рейсов. Также некоторым воздушным судам пришлось вернуться обратно в аэропорты вылета. По четырем направлениям возросло время полета из-за предпринятых мер. Это рейсы в Антананариву, Найроби, на Маврикий и Реюньон.

Значительная нестабильность в регионе Красного моря наблюдается с ноября 2023 года. Ранее подозрительную воздушную цель над акваторией зафиксировала израильская армия. В ЦАХАЛ сообщили, что она не достигла территории Израиля.

#в стране и мире #Самолет #полеты #судан #красное море #air france #светящийся объект
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 