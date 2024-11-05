Air France приостановила полеты над Красным морем из-за объекта в небе

Авиакомпания Air France приостановила полеты над Красным морем после того, как пилоты заметили в небе светящийся объект во время полета над Суданом. Об этом сообщило агентство France Press, ссылаясь на заявление компании.

«Air France подтверждает, что в качестве меры предосторожности компания решила приостановить полеты над районом Красного моря до дальнейшего уведомления», - цитирует сообщение агентства РИА Новости.

В заявлении говорится, что такое решение последовало после того, как экипаж самолета заметил светящийся объект на большой высоте над Суданом.

В компании отметили, что был изменен маршрут некоторых рейсов. Также некоторым воздушным судам пришлось вернуться обратно в аэропорты вылета. По четырем направлениям возросло время полета из-за предпринятых мер. Это рейсы в Антананариву, Найроби, на Маврикий и Реюньон.

Значительная нестабильность в регионе Красного моря наблюдается с ноября 2023 года. Ранее подозрительную воздушную цель над акваторией зафиксировала израильская армия. В ЦАХАЛ сообщили, что она не достигла территории Израиля.