ЦАХАЛ зафиксировала подозрительную воздушную цель над Красным морем

ЦАХАЛ обнаружила подозрительную воздушную цель над Красным морем. Об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля.

«Некоторое время назад была зафиксирована подозрительная воздушная цель, которая приближалась к территории Израиля со стороны Красного моря», - говорится в сообщении.

Отмечается, что объект не достиг израильской территории.

«Инцидент завершен. Цель не проникла на территорию Израиля», - сообщили в ЦАХАЛ.

Ранее на израильском телевидении появилась информация, что Соединенные Штаты планируют разместить в Израиле противоракетные системы THAAD, чтобы отразить вероятные атаки Ирана. При этом отмечается, что эксплуатацией комплексов займутся американские военнослужащие.