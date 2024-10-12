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ЦАХАЛ зафиксировала подозрительную воздушную цель над Красным морем

В израильской армии сообщили, что объект не достиг территории страны.
Игнат Далакян 2024-10-12 22:58:01
© Фото: XYZ PICTURES imageBROKER.com Globallookpress

ЦАХАЛ обнаружила подозрительную воздушную цель над Красным морем. Об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля.

«Некоторое время назад была зафиксирована подозрительная воздушная цель, которая приближалась к территории Израиля со стороны Красного моря», - говорится в сообщении.

Отмечается, что объект не достиг израильской территории.

«Инцидент завершен. Цель не проникла на территорию Израиля», - сообщили в ЦАХАЛ.

Ранее на израильском телевидении появилась информация, что Соединенные Штаты планируют разместить в Израиле противоракетные системы THAAD, чтобы отразить вероятные атаки Ирана. При этом отмечается, что эксплуатацией комплексов займутся американские военнослужащие.

#в стране и мире #Израиль #ЦАХАЛ #красное море #инцидент #воздушная цель
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