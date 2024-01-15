ВС РФ боеприпасом «Краснополь» уничтожили танк Т-64 ВСУ на Купянском направлении

Российские артиллеристы при помощи высокоточного боеприпаса «Краснополь» уничтожили украинский танк Т-64 на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" под командованием младшего сержанта Юрия Березина с применением высокоточного боеприпаса "Краснополь" уничтожил танк Т-64 в районе Табаевки», - сообщил он.

Кроме того, российские бойцы отразили три украинские контратаки в районе озера Лиман, вынудив неприятеля отойти в юго-западном направлении.

По словам начальника пресс-центра, за сутки украинская сторона потеряла на данном направлении до 130 человек. Помимо живой силы, противник лишился четырех танков Т-64, трех САУ «Гвоздика», одной американской буксируемой гаубицы М777. Кроме того, ВС РФ уничтожили пять пикапов, три миномета, один пункт управления БПЛА и один пункт боепитания.

Между тем начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил об уничтожении восьми пунктов дислокации ВСУ в районе Елизаветовки. Также ВС РФ ликвидировали узел связи, пункт управления беспилотной авиацией, бронемашину, четыре автомобиля.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.