ВС РФ уничтожили восемь пунктов дислокации ВСУ в районе Елизаветовки

Российские военные уничтожили восемь пунктов дислокации ВСУ в районе Елизаветовки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Кроме того, ВС РФ уничтожили узел связи, пункт управления беспилотной авиацией, бронемашину, четыре автомобиля. Начальник пресс-центра рассказал и о потерях украинской стороны в личном составе. По словам Гордеева, противник потерял до 40 человек.

Начальник пресс-центра назвал общие потери противника на Южно-Донецком направлении. ВС РФ уничтожили за сутки два украинских танка, три САУ, три буксируемые гаубицы. Суточные потери противника в живой силе превысили 170 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.