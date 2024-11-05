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В МО РФ заявили, что Киев способен на провокацию с ядерным топливом

Игорь Кириллов напомнил, что на Украине используетися и хранится ядерное топливо российского производства.
2024-11-05 13:19:38
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press © Видео: Минобороны России

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов отметил, что киевский режим способен пойти на провокацию с ядерным топливом. 

«С учетом того, что на Украине используется и хранится ядерное топливо в основном российского производства, киевский режим способен пойти на провокацию», - заявил Кириллов. 

Он уточнил, что эта провокация может быть направлена против населения России с целью дискредитации органов власти, распространения паники, дестабилизации обстановки. 

Кириллов напомнил, что, учитывая существующую сеть международных систем радиационного мониторинга и потенциал радиохимических лабораторий, аккредитованных МАГАТЭ скрытно провести такую операцию невозможно. Характер подорванного устройства и его изотопный состав все равно будут достоверно определены, подчеркнул Игорь Кириллов. 

Кроме этого, он заявил, что проведение специальной военной операции не позволило Украине создать ядерную бомбу.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #игорь кириллов #провокация #«грязная» бомба #ядерное топливо
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