В МО РФ заявили, что Киев способен на провокацию с ядерным топливом

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов отметил, что киевский режим способен пойти на провокацию с ядерным топливом.

«С учетом того, что на Украине используется и хранится ядерное топливо в основном российского производства, киевский режим способен пойти на провокацию», - заявил Кириллов.

Он уточнил, что эта провокация может быть направлена против населения России с целью дискредитации органов власти, распространения паники, дестабилизации обстановки.

Кириллов напомнил, что, учитывая существующую сеть международных систем радиационного мониторинга и потенциал радиохимических лабораторий, аккредитованных МАГАТЭ скрытно провести такую операцию невозможно. Характер подорванного устройства и его изотопный состав все равно будут достоверно определены, подчеркнул Игорь Кириллов.

Кроме этого, он заявил, что проведение специальной военной операции не позволило Украине создать ядерную бомбу.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.