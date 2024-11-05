Кириллов: проведение СВО не позволило Украине создать ядерную программу

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов констатировал, что начало спецоперации в 2022 году не позволило Киеву создать собственную ядерную программу.

Он отметил, что основные исполнители этой программы - Харьковский физико-технический институт и Институт ядерных исследований при Национальной академии наук в Киеве.

Кириллов подчеркнул, что с 2021 года финансирование этих институтов увеличилось на порядок. При этом суммарный объем закупок вырос в 20 раз.

«Столь резкий рост государственных расходов также свидетельствует о попытках Киева реализовать свою ядерную программу», - констатировал Кириллов.

При этом Игорь Кириллов отметил, что в настоящее время у Киева отсутствует технический потенциал по созданию ядерных боеприпасов. При этом уже имеющиеся возможности позволяют Украине создать «грязную бомбу».

Ранее начальник войскх РХБЗ заявил, что уверен в том, что у Киева «грязная» бомба уже есть.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.