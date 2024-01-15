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В Кремле заявили, что РФ рада решить задачи дипломатией, но Киев на это не готов

Дмитрий Песков отметил, что в условиях нежелания Запада и Украины учитывать российские соображения безопасности Россия достигнет своих целей путем СВО.
Тимур Шерзад 2024-01-15 12:15:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия считает предпочтительным дипломатический путь разрешения своих связанных с безопасностью задач.

Киевский режим на это не готов - на Украине законодательно формализовали для себя запрет на переговоры с Москвой. 

«В условиях нежелания стран коллективного Запада, нежелания Украины учитывать наши соображения по безопасности мы ведем и продолжаем специальную военную операцию», - сказал Песков журналистам. 

Он добавил, что цели спецоперации обязательно будут достигнуты. 

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис призвал включить Россию в обсуждение мира на Украине. Он отметил, что никакого мира не будет, если РФ не скажет своего слова.

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