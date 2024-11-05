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Российских водителей предложили уведомлять о превышении скорости по смс

Оповещение водителей красным сигналом, предложенное депутатами Госдумы, нарушает ГОСТ, сообщил Дмитрий Попов.
Марина Крижановская 2024-11-05 13:21:40
© Фото: ТРК «Звезда»

Мгновенное оповещение о превышении автомобилистом скорости при помощи красного сигнала нарушает Национальный стандарт РФ о технических средствах организации дорожного движения. Инициативу депутатов Госдумы в комментарии «Звезде» прокомментировал эксперт в области безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Оповещая водителя сигналом красного цвета, придется нарушить ГОСТ и разместить соответствующие объекты в полосе отвода дороги.

«В стандарте написано, что в полосе отвода дороги запрещается размещать объекты, похожие на дорожные знаки и светофоры. Получается, что идея не может быть реализована в силу того, что она нарушает ГОСТ», - заявил Попов.

Кроме того, эксперт усмотрел в этой инициативе ГД РФ некий «педагогический смысл», чтобы мгновенно предупреждать водителя, что он превысил скорость, поскольку тот мог и не увидеть радар. Попов считает, что альтернативой могут стать смс-уведомления, если регистрационный знак автомобиля привязан к номеру мобильного телефона.

«Эта идея была бы гораздо лучше, но она требует более серьезных технических проработок. А то, что предлагается сейчас, это популизм», - подытожил Попов.

Согласно ГОСТ Р 52289-2019 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (пункт 4.2 Общих положений), в полосе отвода дороги, в том числе на разделительной полосе и обочинах, не допускается размещать посторонние предметы, не являющиеся элементами обустройства и не имеющие отношения к организации движения.

С законодательной инициативой по борьбе с превышением скорости ранее выступил председатель Комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

#госдума #пдд #Госдума РФ #наш эксклюзив #Превышение скорости #дмитрий попов
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