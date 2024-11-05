Депутаты предложили новые меры борьбы с превышением скорости

Парламентарии придумали способ борьбы с превышением скорости на российских дорогах. Предлагается мгновенно оповещать водителя сигналом красного цвета. Кроме этого, правонарушение мгновенно зафиксируют специальные стационарные и передвижные средства.

С новым законодательным предложением выступил председатель Комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, нововведение будет иметь психологический эффект на водителя.

«Такой сигнал психологически может заставить водителя почувствовать себя нарушителем сразу же в момент превышения скорости», - считает он.

В случае принятия инициативы Нилова в качестве закона, он вступит в силу с 1 января следующего года.

Как сообщалось 1 октября, Госдума совместно с МВД выступили против снижения нештрафуемого порога скорости на дорогах. В тот день спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что депутаты не станут поддерживать инициативы по снижению этого порога до 10 километров в час.