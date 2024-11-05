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ВС РФ поразили цеха производства ракетного вооружения на Украине

Также были нанесены удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики противника.
2024-11-05 12:06:06
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о нанесении ударов по ряду тыловых объектов на Украине. 

Российские военнослужащие поразили цеха производства ракетного вооружения, инфраструктуру военных аэродромов противника, а также объекты энергетики, которые использовались для обеспечения ВСУ. 

Кроме этого, сообщается, что за сутки ВС РФ нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах. 

Также ранее сообщалось, что экипажи российских танков Т-80БВМ сорвали атаку украинских боевиков на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #производство #Украина #цеха #ракетное вооружение
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