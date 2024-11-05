ВС РФ поразили цеха производства ракетного вооружения на Украине

Минобороны России сообщает о нанесении ударов по ряду тыловых объектов на Украине.

Российские военнослужащие поразили цеха производства ракетного вооружения, инфраструктуру военных аэродромов противника, а также объекты энергетики, которые использовались для обеспечения ВСУ.

Кроме этого, сообщается, что за сутки ВС РФ нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах.

Также ранее сообщалось, что экипажи российских танков Т-80БВМ сорвали атаку украинских боевиков на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.