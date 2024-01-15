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Сенатор Джабаров счел охотой за хайпом появившийся в СМИ план войны НАТО с РФ

По мнению политика, спецслужбы ФРГ «достаточно искушенные», чтобы не допустить утечки подобного материала.
Никита Черненко 2024-01-15 12:42:01
© Фото: IMAGO, Droese, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Первый замглавы Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал «Звезде» информацию немецкой газеты Bild о «секретном документе», согласно которому Германия готовится к войне НАТО с Россией, и рассказал, почему за этим планом не кроется ничего серьезного.

«Спецслужбы Германии и вооруженные силы Германии достаточно искушенные. Они вряд ли бы допустили утечку такого материала в СМИ», - отметил Джабаров.

По мнению сенатора, информация о «секретном документе» существует лишь с целью привлечь новую аудиторию и побыть в центре внимания. Он также подчеркнул, что публикация газеты о плане войны с Россией может заставить «запаниковать Запад».  

«С одной стороны, НАТО уже десятки лет готовится к войне сначала с Советским Союзом, потом с Россией, это сомнений нет. Но я очень сомневаюсь, что даже учебный план мог попасть в руки СМИ. Тем более такой желтой газеты, как Bild», - отметил первый замглавы.

Ранее публикацию Bild о подготовке бундесвера к конфликту России и НАТО прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат сравнила «секретный план» с прошлогодним гороскопом и не исключила возможности, что аналитическую часть вооруженным силам ФРГ «предоставил германский МИД под руководством Бербок».

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