Сенатор Джабаров счел охотой за хайпом появившийся в СМИ план войны НАТО с РФ

Первый замглавы Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал «Звезде» информацию немецкой газеты Bild о «секретном документе», согласно которому Германия готовится к войне НАТО с Россией, и рассказал, почему за этим планом не кроется ничего серьезного.

«Спецслужбы Германии и вооруженные силы Германии достаточно искушенные. Они вряд ли бы допустили утечку такого материала в СМИ», - отметил Джабаров.

По мнению сенатора, информация о «секретном документе» существует лишь с целью привлечь новую аудиторию и побыть в центре внимания. Он также подчеркнул, что публикация газеты о плане войны с Россией может заставить «запаниковать Запад».

«С одной стороны, НАТО уже десятки лет готовится к войне сначала с Советским Союзом, потом с Россией, это сомнений нет. Но я очень сомневаюсь, что даже учебный план мог попасть в руки СМИ. Тем более такой желтой газеты, как Bild», - отметил первый замглавы.

Ранее публикацию Bild о подготовке бундесвера к конфликту России и НАТО прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат сравнила «секретный план» с прошлогодним гороскопом и не исключила возможности, что аналитическую часть вооруженным силам ФРГ «предоставил германский МИД под руководством Бербок».