МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова сравнила «секретный план» бундесвера из Bild с прошлогодним гороскопом

Мария Захарова назвала «мощным прошлогодним гороскопом для рыбы в раке» опубликованный в издании Bild немецкий «секретный документ».
Игнат Далакян 2024-01-15 09:46:01
© Фото: IMAGO, Christoph Hardt, Globallookpress

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала опубликованный немецким изданием Bild «секретный документ» о том, что бундесвер готовится к возможному вооруженному конфликту России и НАТО.

«Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке», - написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат также добавила, что не исключает того, что аналитическую часть бундесверу предоставило Министерство иностранных дел Германии под руководством Анналены Бербок.

Напомним, что немецкое издание Bild писало, что бундесвер готовится к возможному вооруженному конфликту Российской Федерации и Североатлантического альянса. Авторы издания, ссылаясь на «секретный документ», писали, что главнокомандующий НАТО отдаст приказ в «день Х» о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг, среди которых 30 тысяч человек будут солдатами бундесвера.

#в стране и мире #Мария Захарова #Германия #секретный документ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»