Захарова сравнила «секретный план» бундесвера из Bild с прошлогодним гороскопом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала опубликованный немецким изданием Bild «секретный документ» о том, что бундесвер готовится к возможному вооруженному конфликту России и НАТО.

«Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке», - написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат также добавила, что не исключает того, что аналитическую часть бундесверу предоставило Министерство иностранных дел Германии под руководством Анналены Бербок.

Напомним, что немецкое издание Bild писало, что бундесвер готовится к возможному вооруженному конфликту Российской Федерации и Североатлантического альянса. Авторы издания, ссылаясь на «секретный документ», писали, что главнокомандующий НАТО отдаст приказ в «день Х» о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг, среди которых 30 тысяч человек будут солдатами бундесвера.