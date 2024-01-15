Штурмовики показали кадры, как боец увернулся от гранатометного снаряда

Минобороны РФ опубликовало кадры, где прямо над головой российского военнослужащего пролетел снаряд из гранатомета украинских боевиков. Само видео снято осенью 2023 года, на нем наши бойцы штурмуют опорный пункт ВСУ в Марьинке, забрасывая окопы противника гранатами. Военнослужащий с позывным «Ялта», над которым пролетел снаряд, рассказал о произошедшем.

«Во время ведения боя произошла очень интересная ситуация. Когда отдавал распоряжения своим ребятам и указания обходить с правой стороны окопа, я повернул голову, увидел, что "морковка" - ракета из гранатомета - летит мне прямо в голову. Я упал назад, на спину, ракета пролетела мимо и разорвалась уже на территории окопа вражеского», - сообщил он.

По словам бойца, его ощущения в этот момент можно сравнить с ощущениями героя из фильма «Матрица». Время для него замедлилось, а то и остановилось.

«Ощущения непередаваемые, время как будто замерло, остановилось. Ракета летела очень-очень медленно. Было по-настоящему как в фильме "Матрица"», - поделился «Ялта».

Ранее герой СВО Руслан Захаров рассказал российскому президенту Владимиру Путину, как полз на простреленных ногах. Несмотря на ранение, он продолжил бой и нанес удары по противнику из гранатомета.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.