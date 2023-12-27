Герой спецоперации Захаров рассказал Путину, как полз на простреленных ногах

Герой специальной военной операции, кавалер ордена Георгиевского креста Руслан Захаров на Госсовете рассказал Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, как он продолжил бой, несмотря на попадание в ноги из пулемета.

Захаров воевал в «Спарте» и прибыл в Москву на пару суток с линии боевого соприкосновения, чтобы убыть обратно через несколько дней.

«Я получил три контузии, отказался от эвакуации, хотел выполнить задачу до конца, взять высоту», - заявил Захаров.

Получив пулеметную очередь в ногу, Захаров, невзирая на боль, встал на здоровую ногу и отработал из гранатомета. Враг выпустил еще одну очередь и попал во вторую ногу.

Сбитый с ног, Захаров все равно продолжил ползти с автоматом в руках. Бой складывался таким образом, что вопрос принял оборот - или плен, или подорваться, чтобы не достаться врагу. Делать сложный выбор, к счастью, не пришлось - командир организовал спасение и эвакуацию бойца, и теперь он продолжит сражаться за свое Отечество.