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Герой спецоперации Захаров рассказал Путину, как полз на простреленных ногах

Несмотря на боль после первого попадания в ногу, боец все равно встал и отработал по противнику из гранатомета.
Тимур Шерзад 2023-12-27 18:41:01

Герой специальной военной операции, кавалер ордена Георгиевского креста Руслан Захаров на Госсовете рассказал Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, как он продолжил бой, несмотря на попадание в ноги из пулемета. 

Захаров воевал в «Спарте» и прибыл в Москву на пару суток с линии боевого соприкосновения, чтобы убыть обратно через несколько дней. 

 «Я получил три контузии, отказался от эвакуации, хотел выполнить задачу до конца, взять высоту», - заявил Захаров.

Получив пулеметную очередь в ногу, Захаров, невзирая на боль, встал на здоровую ногу и отработал из гранатомета. Враг выпустил еще одну очередь и попал во вторую ногу. 

Сбитый с ног, Захаров все равно продолжил ползти с автоматом в руках. Бой складывался таким образом, что вопрос принял оборот - или плен, или подорваться, чтобы не достаться врагу. Делать сложный выбор, к счастью, не пришлось - командир организовал спасение и эвакуацию бойца, и теперь он продолжит сражаться за свое Отечество. 

#армия #Владимир Путин #бой #георгиевский крест #Руслан Захаров
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