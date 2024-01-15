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Опубликованы кадры с фигурантами дела о покушении на Соловьева в зале суда

На кадрах видно, как фигурантов дела о покушении на Соловьева в сопровождении сотрудников правоохранительных органов заводят в зал суда.
Игнат Далакян 2024-01-15 12:06:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Опубликованы кадры с заседания суда по делу о покушении на журналиста Владимира Соловьева. Заседание проходит во 2-м Западном окружном военном суде.

На кадрах видно, как подсудимых под стражей заводят в зал суда. Судя по видео, фигуранты дела находятся в приподнятом настроении.

Ранее одному из фигурантов дела о подготовке на покушение на журналиста Владимира Соловьева грозила психбольница. Подсудимый Василий Стрижаков на заседании суда заявлял, что у него дома хранилось оружие. Вину обвиняемый не признал.

Напомним, что в Москве были задержаны подозреваемые в покушении на российского журналиста. Следственный комитет России сообщал, что фигуранты дела планировали убить Владимира Соловьева путем подрыва его машины. По данным правоохранителей, задание на убийство поступило от Службы безопасности Украины. Члены группировки во время допроса признались, что после совершения покушения они планировали покинуть территорию России.

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