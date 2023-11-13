Психбольница грозит фигуранту дела о подготовке покушения на Владимира Соловьева

На заседании суда Василий Стрижаков заявил, что у него дома хранилось оружие, свою вину обвиняемый не признал.

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Фигуранту уголовного дела о подготовке покушения на российского журналиста Владимира Соловьева Василию Стрижакову грозит принудительное лечение в психиатрической больнице, его могут отправить туда по решению суда.

По версии следствия, подсудимый совершал преступления в состоянии невменяемости, что подтверждают слова защиты. Адвокат заявил, что подозреваемый знал других фигурантов, готовивших покушение, но якобы просто пустил их к себе жить.

Сам же Стрижаков на заседании суда заявил, что у него дома хранилось оружие, но виновным себя не признает.

Напомним, мужчина был арестован по решению Басманного суда 26 апреля 2022 года. Тогда Стрижаков во время слушания отметил, что ранее был дважды судим по наркотической статье и за покушение на убийство, при этом оба раза его направляли на принудительное лечение. В Следственном комитете РФ сообщили, что задержанные планировали убить Владимира Соловьева в Москве путем подрыва его машины.