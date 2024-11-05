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Разведчик рассказал, как шел пешком 45 километров под обстрелами ВСУ

До подписания контракта военнослужащий занимался спортом. В итоге спортивная подготовка помогла ему справляться с физическими нагрузками.
2024-11-05 12:24:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Разведчики проходят пешком десятки километров. Чтобы преодолевать такие расстояния, требуются крепкое здоровье и хорошие физические данные. Разведчик с позывным Блогер до ухода в зону специальной военной операции играл в футбол, был видеоблогером, снимал ролики, посвященные спорту, поэтому спортивная подготовка ему помогла в службе.

«Мы заходим на ЛБС, линию боевого соприкосновения. Находимся на передних рубежах, то есть недалеко от позиции, очень близко. Приходилось проходить пешим ходом. В 4 утра выходили, в 9 утра проходили по 40-45 километров пешим ходом. Все, естественно, под обстрелами, все быстрыми переходами, перешагами. Физически мы тут готовимся, каждый день у нас тренировки. И благодаря им намного легче», - пояснил разведчик.

В свой профессиональный праздник, День военного разведчика, военнослужащие разведывательных подразделений группировки войск «Центр» поделились кадрами боевой работы на Красноармейском направлении.

Разведчики действуют как в дневное, так и в ночное время суток, выявляют позиции ВСУ, проводят разведывательно-поисковые мероприятия. Военнослужащие используют беспилотники, в том числе со сбросами.

В тыловых районах оттачиваются навыки по организации штурма и зачистке зданий. Каждый элемент упражнений отрабатывается до автоматизма. В описании к видео подчеркивается, что разведчики группировки войск «Центр» демонстрируют высочайший уровень подготовки, мужество и профессионализм.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #разведчики #МО РФ #СВО
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