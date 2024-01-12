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В Архангельске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В результате происшествия никто не пострадал.
Сергей Лебедев 2024-01-12 22:52:01
© Фото: zmsut, VK

Сегодня вечером в аэропорту Архангельска (Талаги) имени Ф. А. Абрамова пассажирский самолет Як-42 при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом рассказали в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Отмечается, что борт следовал из аэродрома Амдерма-2, расположенного на Новой Земле. В результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас следователи проводят проверку по признакам преступления, которое предусмотрено статьей 263 УК РФ.

Специалисты уже выясняют обстоятельства произошедшего.

#Самолет #Новая земля #Архангельск #як-42 #талаги #амдерма-2
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