В Архангельске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Сегодня вечером в аэропорту Архангельска (Талаги) имени Ф. А. Абрамова пассажирский самолет Як-42 при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом рассказали в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Отмечается, что борт следовал из аэродрома Амдерма-2, расположенного на Новой Земле. В результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас следователи проводят проверку по признакам преступления, которое предусмотрено статьей 263 УК РФ.

Специалисты уже выясняют обстоятельства произошедшего.