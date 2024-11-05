МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские войска получили партию тяжелых огнеметных систем «Солнцепек»

Судя по предоставленному производителем видео, ТОС-1А уже с завода оборудуются решетчатыми экранами, которые прикрывают боекомплект от FPV-дронов.
2024-11-05 11:52:56
© Фото: Ростех © Видео: Ростех

Вооруженные силы России получили очередную партию огнеметных систем «Солнцепек» от концерна «Уралвагонзавод». Об этом сообщает Ростех.

«Госзаказчику переданы модернизированные боевые машины», - говорится в сообщении. 

Уточняется, что конструкторы провели значительную модернизацию боевой машины с учетом пожеланий участников специальной военной операции. 

Перед тем, как отправить технику заказчику, специалисты провели пробеговые испытания, провели качество монтажа, работу приборов и механизмов. Ходовые качества боевых машин оценили в различных дорожных условиях.

Также в сообщении говорится, что за прошлый год на УВЗ увеличили выпуск тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Этого удалось добиться за счет расширения производственых мощностей, увеличения численности персонала и перехода на круглосуточную работу по двухсменному графику.

Ранее сообщалось, что «Солнцепек» выжег пункт временной дислокации ВСУ в районе Северска.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #производство #тос-1а #Солнцепек #огнеметные системы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 