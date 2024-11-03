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«Солнцепек» выжег пункт временной дислокации ВСУ в районе Северска

Средства объективного контроля отследили поражение цели.
2024-11-03 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения войск РХБЗ Южной группировки уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Северск.

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля результатов боевой работы расчета ТОС-1А «Солнцепек».

Экипаж тяжелой огнеметной системы 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск получил от разведывательных подразделений координаты пункта временной дислокации одной из мотострелковых бригад ВСУ.

Боевая машина совершила марш на огневую позицию. Военнослужащие навели установку на цель и выполнили залп 220-миллиметровыми термобарическими боеприпасами.

Средства объективного контроля отследили поражение цели.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #РХБЗ #Украина #ВСУ #тос-1а «солнцепек» #северск #Тяжелые огнеметные системы
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