«Солнцепек» выжег пункт временной дислокации ВСУ в районе Северска

Подразделения войск РХБЗ Южной группировки уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Северск.

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля результатов боевой работы расчета ТОС-1А «Солнцепек».

Экипаж тяжелой огнеметной системы 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск получил от разведывательных подразделений координаты пункта временной дислокации одной из мотострелковых бригад ВСУ.

Боевая машина совершила марш на огневую позицию. Военнослужащие навели установку на цель и выполнили залп 220-миллиметровыми термобарическими боеприпасами.

Средства объективного контроля отследили поражение цели.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.