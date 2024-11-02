«Град» обрушился на опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» из состава отдельной гвардейской мотострелковой бригады «Южной» группировки войск нанес удар по району на Донецком направлении, где были сосредоточены личный состав и техника ВСУ. Видео их работы опубликовало Минобороны России.

«Сейчас готовится боевая машина на выезд, будем работать по цели. Это район сосредоточения противника. Это посадка, это лесополоса, это окопы, блиндажи, это укрытые какие-то позиции», - рассказал старший офицер реактивной батареи с позывным Икар.

Благодаря информации, полученной от беспилотного летательного аппарата, о местоположении опорного пункта противника с большим количеством личного состава расчет БМ-21 «Град» оперативно прибыл в район боевого применения и нанес удар.

Артиллеристы развернули боевую машину в боевое положение, навели установку на цель и залпом реактивных снарядов калибра 122 миллиметра уничтожили скопление противника на расстоянии более 15 километров.

Расчеты РСЗО «Южной» группировки войск непрерывно бьют по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе ВСУ на Донецком направлении.

Артиллеристы уничтожают замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника.

Нанесение массированных артиллерийских ударов РСЗО «Град» по районам сосредоточения противника позволяет поддерживать штурмовые подразделения по всей линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.