«Ъ»: российские ноутбуки впервые обошли американские по продажам

По итогам девяти месяцев текущего года российские ноутбуки впервые обошли по продажам технику от американских брендов. На данный момент отечественные производители заняли 11,6% рынка против 10%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что росту продаж российских лэптопов поспособствовал уход из РФ американских производителей. Также повлияла и возросшая рекламная активность отечественных брендов.

При этом основная доля продаж приходится на ноутбуки из Китая и Тайваня. Они сейчас занимают 70-72% рынка.

Напомним, ранее правительство России утвердило список программного обеспечения, которое производители должны предустанавливать на смартфоны и планшеты в следующем году. В списке есть поисковик, навигаторы, почтовая служба и программы для доступа к соцсетям.

Кроме того, на устройство должны устанавливаться голосовой помощник, мессенджер, платежный сервис «Мир», портал «Госуслуги» и отечественный магазин приложений.

Для компьютеров обязательны браузер, офисный софт и антивирусная программа.