Певцов назвал Юрия Соломина блистательным артистом

В Малом театре в Москве началась церемония прощания с Юрием Соломиным, умершим 11 января от последствий инсульта. Среди приехавших на гражданскую панихиду - народный артист России Дмитрий Певцов. Он рассказал «Звезде», каким запомнился ему художественный руководитель Малого театра.

«Есть такие великие, светлые, добросердечные. И он блистательный артист», - подчеркнул Певцов.

Напомним, что легендарный артист скончался 11 января в возрасте 88 лет. Юрий Соломин вошел в историю русского театрального и киноискусства как хранитель классических традиций. Он учился у Веры Пашенной, и вся его театральная жизнь связана со сценой Малого театра, где он играл с 1957 года, а с 1988 года принял художественное руководство театром. Он запомнился яркими киноролями, создавая образы красивых аристократов, как в «Летучей мыши», или благородных военных, как в фильмах «ТАСС уполномочен заявить...» и «Адъютант его превосходительства».

Ранее сообщалось, что Юрия Соломина похоронят на Троекуровском кладбище рядом с супругой Ольгой Соломиной.