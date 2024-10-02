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Танкисты группировки «Центр» получили новый Т-80БВМ с допзащитой

Обновленную версию Т-80БВМ поставляют на передовую уже с учетом боевого опыта СВО. Танк получил усиленную защиту корпуса и башни, тепловизор, обновленную панель управления прицелом.
Роман Закурдаев 2024-10-02 18:12:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Авдеевском направлении танковый экипаж группировки войск «Центр», который сейчас поддерживает наступление севернее Новогродовки, недавно получил новый Т-80БВМ. У танка усиленная защита корпуса и башни. С танкистами пообщался корреспондент Роман Закурдаев.

«Удобно, пульт, все новое. Циферблат показывает, сколько снарядов в конвейере. Здесь есть дублер. И наводчик всем танком может управлять, и командир», - делится командир Т-80БВМ с позывным Барс.

Российский танк на полном ходу преодолевает открытые участки местности. Первый выстрел пристрелочный, затем с переднего края воздушная разведка корректирует огонь.

Т-80БВМ работает осколочно-фугасными снарядами по позициям ВСУ. Этот танковый экипаж отдельного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» принимал участие в освобождении Бердычей, Очеретино, а теперь прицельным огнем поддерживает наступление нашей пехоты севернее Новогродовки, которая также уже взята нашими бойцами. Все это позволит расширить плацдарм для дальнейшего продвижения на Покровском направлении.

«Работы много, постоянно движемся вперед. Постоянно нам корректуру дают - опорники, склады с боеприпасами, мы все это уничтожаем», - говорит командир танка Барс.

Излюбленная тактика украинских военных использовать частные дома под огневые точки их не спасает. Наша «восьмидесятка» разбирает одно укрытие за другим.

«Сами отступают, дронами и артиллерией отстреливаются. Вчера деревню какую-то еще взяли, пленных рядом с нами подвезли, там шесть человек были. Они горем убитые все, мобилизованные мужики, деморализованы, в глазах пустота», - рассказывает механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным Немец.

С каждым выстрелом на корректировку цели остается все меньше времени. Пока противник не успел вычислить боевую машину, надо успеть нанести ему максимальный урон.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ДНР #ВСУ #танкисты #Центр #СВО
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