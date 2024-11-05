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Автоэксперт дал советы по подготовке электромобиля к зиме

Петр Баканов отметил, что электромобиль по конструкции гораздо проще, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.
Сергей Лебедев 2024-11-05 10:45:21
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Перед зимой владельцам электромобилей необходимо проверить тормозные колодки, состояние антифриза, резиновые уплотнители и зарядку аккумулятора, используемого для периферийного оборудования. Советы о том, как подготовить машину к холодам, в беседе со «Звездой» дал автоэксперт Петр Баканов.

«Электромобиль по конструкции гораздо проще, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. И всякая подготовка может быть чисто внешне»,  - подчеркнул он.

Петр Баканов добавил, что в некоторых случаях стоит задуматься об установке отопителя на бензине или солярке.

«Если вы недавно купили электромобиль и столкнулись с тем, что в холодное время он стал больше потреблять энергии, вы понимаете, что это критически влияет на ход запаса, имеет смысл задуматься об установке отопителя на солярке или бензине», - сказал специалист.

Напомним, ранее автоэксперт Максим Кадаков в разговоре со «Звездой» назвал три преимущества владения электромобилем. Одно из них - это сниженный транспортный налог или вовсе его отсутствие.

#подготовка #эксперт #зима #наш эксклюзив #электромобиль
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