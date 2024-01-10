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Десантники уничтожили боевиков ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристы-десантники нанесли удар по вражеским позициям из 152-мм пушек 2А36 «Гиацинт-Б».
2024-01-10 06:57:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» нанесли удар по месту расположения личного состава украинских националистов и боевой технике врага на правом берегу Днепра. Для выполнения боевых задач десантники использовали 152-мм пушки 2А36 «Гиацинт-Б». Огонь корректировали операторы беспилотников. Они же фиксировали поражение целей.

«Работаем ежедневно, без выходных. Погода тоже без разницы. Работаем, давим. Чем больше давим, тех их меньше. Победа будет за нами. Ведем контрбатарейную борьбу, когда цели прилетают. Заграничной техники тоже хватает. В основном М777, чаще всего попадается, а так без разницы. Какая цель прилетает, по той и работаем. Чем больше, тем лучше», - рассказал командир огневого взвода с позывным «Ровный».

Артиллеристы-десантники действуют профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу. Уничтожив выявленные объекты ВСУ, боевые расчеты маскируют орудия и покидают огневые позиции, чтобы получить новые задачи.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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