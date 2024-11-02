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Штурмовая авиация уничтожила боевиков в курском приграничье

Экипажи Су-25 нанесли ракетные авиаудары по личному составу и бронетехнике украинских подразделений.
2024-11-02 10:52:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков и бронетехники в приграничных районах Курской области.

На этот раз врага уничтожали экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25. Они нанесли ракетные авиаудары. При этом российское оборонное ведомство уточняет, что пуски выполнялись парами самолетов с малых высот.

Применив вооружение, летчики выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на аэродром вылета.

Когда экипажи завершили боевые вылеты, инженерно-технический состав выполнил регламентные работы. После того как военнослужащие обслужили самолеты, штурмовики были готовы к повторному боевому вылету.

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 сбросил ФАБ-500 на опорник ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#авиация #вкс россии #Су-25 #Курская область #штурмовая авиация #приграничье
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