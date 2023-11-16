Цискаридзе: «Лебединое озеро» могут исполнять только Мариинский и Большой театры

По его словам, российский балет за рубежом сильно понизил свою планку, так как маленькие труппы выезжают в Европу с гастролями, где зачастую даже нет народу для полного показа картины.

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Народный артист России Николай Цискаридзе объяснил, почему «Лебединое озеро» могут исполнять только Мариинский театр и Большой. Дело в том, что многочисленные труппы, которые выезжают в Европу с гастролями, сильно понизили планку российского балета.

«Когда мы приезжали в Японию в 90-е годы, нашими фото были обклеены все метро, огромные здания, а в последнее время продавали еле-еле билеты. Нас потеснили другие театры», - сказал он в разговоре со «Звездой» на «Форуме объединенных культур».

Артист убежден, что вскоре мы повысим свой уровень, в отличие от Европы, так как в России есть необходимая база и такая школа, которой нет нигде в мире.

«Ни одно государство не вкладывает столько средств в школу искусств. Когда 150 трупп выезжает в Европу и танцует "Лебединое озеро", мы тем самым понижаем планку понятия русский балет. Такого не должно быть. Свобода в этом искусстве - она не всегда приносит радость и пользу», - добавил он.

По словам Цискаридзе, когда «"Лебединое озеро" исполняет какой-то маленький коллективчик, где даже нет народу для того, чтобы полностью показать картину, и получается как в анекдоте про Рабиновича и Карузо».