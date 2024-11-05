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Белоусов отметил высокий профессионализм военных разведчиков в ходе СВО

Министр обороны России поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником.
2024-11-05 00:37:36
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

Глава Минобороны отметил, что в ходе спецоперации военные разведчики демонстрируют высокий профессионализм, мужество и героизм, а также образцово исполняют свой воинский долг. В поздравлении Андрей Белоусов также заявил, что за все время существования военной разведки, бойцы этих подразделений успешно провели сотни операций, которые способствовали обеспечению национальной безопасности страны. 

«В экстремальных условиях, подчас с риском для жизни, воины-разведчики своевременно выявляли и предотвращали различные угрозы, добывали ценные сведения, необходимые для принятия важных решений в вопросах укрепления обороноспособности государства», - говорится в телеграмме.

Андрей Белоусов пожелал причастным крепкого здоровья, благополучия и новых достижений во имя Отечества.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #разведка #разведчики #военные разведчики
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