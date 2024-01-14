Бетербиев отстоял три чемпионских пояса в бою с британским боксером Смитом

Российский боксер Артур Бетербиев победил британца Каллума Смита техническим нокаутом и защитил три чемпионских титула в весовой категории до 79,38 кг. Рефери остановил бой в канадском Квебеке в седьмом раунде. Изначально боксеры должны были выяснить отношения 19 августа 2023 года, но поединок пришлось перенести из-за проблем со здоровьем у Бетербиева.

Боксер не знает поражений, в его активе 20 побед и все нокаутом. Чемпион стал четвертым россиянином после Кости Цзю, Дениса Лебедева и Сергея Ковалева, кому удалось объединить два и более чемпионских пояса.

Британец Каллум Смит потерпел второе поражение при 29 победах. Следующий бой российский боксер может провести против соотечественника Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона мира.