Россиянин Бивол защитил титул суперчемпиона мира WBA

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Россиянин Дмитрий Бивол завоевал пояс чемпиона мира IBO (Международной боксерской организации) и защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Бивол победил Линдона Артура из Великобритании по единогласному решению судей.

Поединок состоял из 12 раундов и прошел в Саудовской Аравии. Росииянин выступил в весовой категории до 79,38 килограммов.

Все трое судей приняли решение, что российский боксер победил во всех раундах с результатом 120:107, 120:107, 120:107.

Как сообщалось 14 декабря, боксер Дмитрий Кудряшов считает, что Всемирная боксерская ассоциация только выиграет от решения восстановить российских спортсменов в своих рейтингах. В беседе со «Звездой» он отметил, что бокс уступает таким федерациям, как UFC, которые проводят чемпионские бои с участием российских спортсменов.