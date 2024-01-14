Осужденный за взяточничество экс-мэр Владивостока оправился в зону СВО

Приговоренный к 12 годам лишения свободы за взяточничество бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк подписал контракт с Министерством Обороны РФ и будет вскоре направлен в зону проведения СВО. Об этом рассказал адвокат чиновника Александр Китаев.

«Согласно выданному Гуменюку предписанию, он 22 декабря (2023 года - прим.ред.) должен был явиться в войсковую часть», - сообщил Китаев «Коммерсанту».

По слова адвоката, перед отправкой в зону спецоперации бывшему главе Владивостока необходимо будет пройти подготовку на полигоне, на данный момент его местоположение и действия неизвестны.

В январе прошлого года суд постановил о заключении Гуменюка в тюрьму на 16,5 лет за получение взяток в размере 38 миллионов рублей, затем срок был сокращен до 12 лет в колонии строгого режима. Сам Гуменюк свою вину не признал.

Олег Гуменюк занимал пост мэра столицы Приморья с апреля 2019 по май 2021 года, при этом в 1985-1987 годах он проходил службу в ВМФ России.