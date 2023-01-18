Экс-мэра Владивостока осудили на 16,5 лет колонии за взятки в размере 38 млн рублей

Ранее бывший мэр столицы Приморья настаивал на своей невиновности. Но суд вынес свой приговор.

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Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк проведет в колонии 16,5 лет за получение взяток в размере 38 млн рублей, об решении суда сообщил корреспондент РИА Новости из суда.

Ранее экс-заместитель министра энергетики России Анатолий Тихонов получил взятку в 227 миллионов рублей за содействие при заключении государственных контрактов. Как сообщили в правоохранительных органах, в схеме применялись счета зарубежных банков.