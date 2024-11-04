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Трамп пожалел об уходе из Белого дома

45-й президент США и кандидат на нынешних выборах Дональд Трамп заявил, что не должен был уходить из Белого дома в 2020 году.
Марина Крижановская 2024-11-04 08:39:34
© Фото: © Matt Bishop Keystone Press Agency Global Look Press

Бывший президент США и кандидат на очередных выборах главы государства Дональд Трамп пожалел о своем уходе из Белого дома.

По его словам, на момент оставления им поста, США имели самую безопасную границу. Это заявление прозвучало во время выступления Трампа перед его сторонниками в штате Пенсильвания.

«У нас была самая безопасная граница за всю историю страны в день, когда я ушел. Я не должен был уходить», - сказал экс-президент США в городе Литице.

Также Трамп сделал вывод, что его команда неплохо справлялась и «было все великолепно». Теперь же, по словам кандидата в президенты, сотни юристов находятся на каждом избирательном участке.

При этом 29 октября Трамп пообещал раскрыть «маленький секрет» после выборов в США. Он добавил, что хотя секрет и маленький, но влияние имеет огромное. 

Пятого ноября в Соединенных Штатах состоятся очередные всеобщие выборы. В президентской гонке участвуют республиканец Дональд Трамп и кандидат от демократов вице-президент Камала Харрис.

Бизнесмен и миллиардер Трамп был 45-м президентом в период с 2017 по 2021 годы. Участвовал в выборах 2020 года, но потерпел поражение от Джо Байдена, и до сих пор не согласен с результатами голосования.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Белый дом #выборы-2024
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